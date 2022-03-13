Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Що буде з субсидіями під час війни: пояснення Мінсоцполітики

  • 93
Субсидії під час війни - фото 1
Субсидії під час війни

В Україні працює особливий порядок щодо нарахування та виплати пільг, фінансової допомоги та субсидій, тому громадянам не потрібно хвилюватись. Детальніше читайте далі.

У Міністерстві соціальної політики потурбувались про те, щоб захистити всі пільгові виплати для українців. Тому в органі пояснили, як зараз діє порядок щодо нарахування допомоги, пільг та субсидій.

І ще: Українці можуть отримати компенсацію за комунальні послуги: хто та як

  • Всі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які призначили раніше, продовжуються автоматично на весь період воєнного стану, а також ще на місяць після його скасування.
  • Тим, хто отримує пільги на комуналку, не потрібно звертатись до органів соціального захисту, щоб їх продовжити.

Що робити українцям, які вимушено покинули своє місце проживання:

  • Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до "Ощадбанку" та на ваш банківський рахунок;
  • Якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER"

Що буде з субсидіями під час війни: пояснення Мінсоцполітики - фото 500773

Варте уваги: Як платити за комунальні послуги під час воєнного стану: офіційне роз'яснення

пропозиції партнерів
Новини