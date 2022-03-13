Що буде з субсидіями під час війни: пояснення Мінсоцполітики

Субсидії під час війни

В Україні працює особливий порядок щодо нарахування та виплати пільг, фінансової допомоги та субсидій, тому громадянам не потрібно хвилюватись. Детальніше читайте далі.

У Міністерстві соціальної політики потурбувались про те, щоб захистити всі пільгові виплати для українців. Тому в органі пояснили, як зараз діє порядок щодо нарахування допомоги, пільг та субсидій.

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Всі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які призначили раніше, продовжуються автоматично на весь період воєнного стану, а також ще на місяць після його скасування.

на весь період воєнного стану, а також ще на місяць після його скасування. Тим, хто отримує пільги на комуналку, не потрібно звертатись до органів соціального захисту, щоб їх продовжити.

Що робити українцям, які вимушено покинули своє місце проживання:

Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до "Ощадбанку" та на ваш банківський рахунок;

та на ваш банківський рахунок; Якщо ви отримували виплати через "Укрпошту", ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER"

Варте уваги: Як платити за комунальні послуги під час воєнного стану: офіційне роз'яснення