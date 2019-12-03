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Що буде з організмом, якщо ви відмовитеся від кави

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Кава - фото 1
Кава / 4tololo

Виявляється, кава заважає вашому схудненню та іншим важливим процесам в організмі.

Нормалізація сну. Не секрет, що кофеїн збуджує нервову систему, коли ми дрімаємо. Він може робити це і під час сну, якщо прийняти його в збільшених дозах: наприклад, випити більше трьох горнят кави за день. Причому навіть якщо зробити це за 6 годин до сну, ваш біологічний цикл, швидше за все, зіб'ється.

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Стабілізація емоційного стану. Звичайно, мова йде тільки про перепади настрою і підвищену дратівливість. Як ми вже говорили, кофеїн є збудником для нашої нервової системи. Тому не дивно, що при споживанні його в великих кількостях відчуття незадоволеності і роздратованість будуть супроводжувати вас протягом дня.

Що буде з організмом, якщо ви відмовитеся від кави - фото 371971

Підвищення енергії. Попри те, що більшість людей п'ють каву, щоб підбадьоритися або просто прокинутися, без нього енергії у вас буде куди більше. Кофеїн змушує тіло виробляти адреналін, що призводить до припливу сил. Проте при постійному споживанні кави кожен раз потрібно все більше і більше стимулятора, щоб організм відповідав на нього з однаковою ефективністю.

Підвищення лібідо і рівня фертильності. Можливо, звучить дивно, але це дійсно так. У першому випадку все знову ж зводиться до роботи щитовидної залози. Вона відповідає за гормони, від яких безпосередньо залежить сексуальний потяг.

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Джерело: 4tololo
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