Чи залежить тривалість життя від дієт: цікаве дослідження

Популярний міф про те, що стримуючи себе у споживанні калорій, можна поліпшити здоров'я і продовжити життя був спростований американськими вченими. У стінах Інституту дослідження старіння Бака було проведено дослідження, яке раз і назавжди спростувало твердження, яке існувало раніше.

Учені провели масштабне спостереження за плодовими мухами, яких свідомо не догодовувати. В експерименті були залучені 50 тисяч комах.

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Дослідницьким шляхом було встановлено, що обмеження у надходженні калорій в організм, дійсно, в середньому збільшувало тривалість життя, але значний позитивний ефект спостерігався не завжди. У 13 відсотках комахи хоч і стали енергійнішими, але померли раніше; 5 відсотків жили довше, але здоров'я у них стало слабше; а у 32 відсотків взагалі не було жодних помітних змін.

Дотримування дієти не сприяє продовженню тривалості життя

На думку вчених, результати показують, що обмеження харчування працює не так, як вважалося раніше. Є ймовірність, що одні люди дійсно проживуть довше, дотримуючись дієти, але інші при цьому раніше почнуть страждати від вікових захворювань.

Усе залежить від генетичного фону, який сильно впливає не тільки на ефективність дієт, але і ліків. Визначити вплив фактора на організм, можна за допомогою біомаркерів, пов'язаних з реакцією на конкретне втручання.

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