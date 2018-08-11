Учені зробили несподіване відкриття про дієти

Медики розповіли, для кого дієти насправді ефективніші та корисніші.

Учені провели експеримент за участю жінок та чоловіків, який підтвердив, що представникам сильної статі під час дієт вдавалось швидше позбутися ваги та ризиків різноманітних захворювань.

І ще: Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку

Відомо, що дослідження тривало 8 тижнів за участю понад 2 тис. добровольців. які щодня вживали до 930 калорій. Їхні показники здоров'я відстежували і виявили, що при схудненні у жінок зникав не лише жир, а й м'язова маса.

Для кого ефективніші дієти

У той же час, представниці прекрасної статі ефективніше знижували рівень шкідливого холестерину, аніж чоловіки. До того ж, дієта більше зменшувала окружність стегон саме у жінок.

Однак у чоловіків покращувався обмін речовин та показники серцевого ритму, а ключовою перевагою стало те, що вони значно швидше позбавлялись зайвої ваги.

Для кого ефективніші дієти

"В середньому, втрата ваги у чоловіків була на 16%", – відзначають науковці, пояснюючи, що під час схуднення гендерні відмінності мають також братися до уваги. Тому не варто порівнювати чоловіків та жінок на дієтах.

І ще: Дієтологи поділилися напоєм, який пригнічує апетит