Що буде з організмом, якщо щодня їсти родзинки

Той факт, що сухофрукти є дуже корисним продуктом для людини, давно доведено. Родзинки – якраз одні з найулюбленіших ласощів серед сухофруктів як дорослих, так і дітей.

Самі по собі родзинки містять невелику кількість корисних елементів: калій, магній і залізо. А так же, родзинки – чудовий антиоксидант, пише joinfo.

І ще: Яким повинен бути ідеальний сніданок

Родзинки чистять кров, чудово допомагають при серцевих захворюваннях, відновлюють спортсменів після серйозних навантажень, активізують роботу мозку і прискорюють проходження нервових імпульсів.

А що буде, коли їсти родзинки щодня?

В першу чергу, покращиться травлення. Родзинки багаті на клітковину, яка допоможе знизити відчуття голоду, допоможе не переїдати і контролювати вагу. За допомогою родзинок можна уникнути розвитку анемії, яка виникає через зниження кількості еритроцитів в крові. Вони допоможуть поліпшити працездатність, адже в половині склянки продукту міститься близько 18 міліграмів заліза. Крім того, щоденне вживання родзинок призводить до поліпшення роботи серцево-судинної системи. Продукт містить фітонутрієнти, а вони запобігають ушкодженню клітин і загостренню хвороб серця.

Це цікаво: Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі