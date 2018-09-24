Що буде з організмом, якщо щодня їсти рис

Грамотна рисова дієта дійсно може створити справжнє диво навіть для тих, хто давно зневірився в можливості схуднути.

Небезпека монодієт

Лікарі однозначно висловлюються проти будь-яких монодієт. Один продукт не здатний задовольнити потреби організму в поживних речовинах і корисних елементах. Рисова монодієта вважається серед інших найбільш безпечною, оскільки рис сприяє очищенню організму (простіше кажучи, у нього є послаблювальний ефект). І все ж, понад 7 днів на рисовій каші сидіти не варто, інакше замість оздоровлення отримаєте безліч неприємних побічних результатів.

Рисом не варто зловживати / Landlord

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Низькокалорійний продукт

Моделі вважають рис манною небесною. Низькокалорійні продукти (110 ккал на 100 грамів) і справді може стати порятунком для тих, кого цифра на вагах вже лякає.

Багато користі

В рисовій крупі містяться корисні мікроелементи, які будуть сприяти якнайшвидшому розщепленню жиру. А ще, в рисових зернах висока концентрація лецитину – він позитивно впливає на роботу мозку. Фосфор, кальцій, цинк, йод і залізо тут теж є.

Токсини та розвантаження

Рис прекрасно справляється з очищенням кишківника, і взагалі він – відмінний природний абсорбент.

Рис – відмінний абсорбент / 1000

Протипоказання

Як і будь-яка дієта, рисова протипоказана людям з хворим шлунком. І палицю перегинати теж не потрібно: за сім днів рисової монодієти зайву вагу скине навіть борець сумо. Мультивітаміни допоможуть уникнути можливого дефіциту вітамінів і мінералів – вибирайте ті, де калію побільше.

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