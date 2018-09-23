Лікарі назвали несподівану причину набору зайвої ваги

Раптове та незрозуміле збільшення маси тіла може стати неприємною несподіванкою, особливо коли щоденний раціон харчування та фізична активність регулярні і стабільні.

І перш ніж шукати рішення, потрібно визначити джерело проблеми. Ці 4 стани можуть бути причиною збільшення маси тіла:

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Розлад щитоподібної залози

Якщо щитоподібна залоза не виробляє достатньої кількості гормонів, це може свідчити про захворювання Хашимото або гіпотиреозу. Серед багатьох пов'язаних з цим станом симптомів незрозуміле збільшення маси тіла та постійна втома є найбільш поширеними.

Якщо довгий час ігнорувати симптоми та не звертатися за допомогою до фахівця, може розвинутися низка ускладнень. Після встановлення діагнозу, як правило, лікарі призначають лікування, яке спрямоване на компенсацію недостатньої кількості гормонів щитоподібної залози. Як тільки буде підібрана правильна доза препарату для гормонозамісної терапії, то маса тіла, швидше за все, прийде в норму.

Безсоння

Слід уважати, що для підтримки здоров'я дорослій людині необхідно спати 7-9 годин на добу. Багато людей знають, що недостатній сон негативно впливає на стан організму і настрій. До того ж часто безсоння призводить до посилення почуття голоду й підвищеного апетиту, що змушує частіше заглядати в холодильник ночами.

Однак результати недавніх досліджень шведських учених показують, що безсоння призводить не тільки до нічних перекушувань. Експерти повідомляють про те, що ночі, проведені без сну, викликають зміни в організмі, що зумовлюють посилення процесів запасання жиру.

Безсоння може стати причиною ожиріння / Sputnik

Депресія

У багатьох випадках депресія може супроводжуватися змінами маси тіла: часом, це зменшення маси тіла, а іноді – її різке збільшення. Дані деяких досліджень свідчать про те, що депресивна людина стає апатичною, що призводить до зниження фізичної активності. В іншому випадку депресивна людина може пов'язувати поїдання великої кількості солодощів або фастфуду з процесом подолання життєвих негараздів.

Белінда Нідхем (Belinda Needham), доцент Університету Алабами в Бірмінгемі (University of Alabama at Birmingham), США, повідомила про збільшення виробництва гормону стресу – кортизолу під час депресії. Дослідним шляхом вона встановила, що підвищений рівень кортизолу в крові може призводити до збільшення маси тіла.

Захворювання Кушинга

"Зазвичай захворювання Кушинга характеризується значним зниженням працездатності та низкою ускладнень, серед яких цукровий діабет, високий артеріальний тиск і високий рівень холестерину", – зазначає доктор Решми Срінат (Reshmi Srinath), доцент кафедри діабету, ендокринології та захворювань кісток Медичної школи Ікан гори Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), США.

Надмірне збільшення маси тіла, що супроводжується червоними розтяжками навколо живота, – явна ознака цієї патології. Р. Срінат також зазначає, що збільшення маси тіла відбувається в області тулуба та потилиці, однак при цьому руки і ноги залишаються худими. Якщо людина відзначає у себе перераховані вище симптоми, їй слід негайно звернутися за медичною допомогою.

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