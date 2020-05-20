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Прості звички, які допомагають зберегти молодість і красу

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Корисні звички для молодості - фото 1
Корисні звички для молодості

Медики розповіли, які звички дозволяють продовжити молодість та зберегти красивий вигляд без зайвих зусиль. Заради цього можна трохи змінити свій стиль життя.

Починати день варто із зарядки, яка може займати всього 15 хвилин. Це дозволить збадьоритись, покращити кровообіг та запустити всі процеси в організмі.

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Звісно ж, не менш важливим є і правильний режим сну, щоб тіло встигало відпочити вночі хоча б 8 годин. Вже за місяць після появи цієї звички можна побачити помітні зовнішні зміни.

Ці звички дозволяють продовжити життя - фото 405113
Ці звички дозволяють продовжити життя

Теж не варто забувати про правильне харчування. яке не варто ототожнювати з дієтою. Просто раціон має бути ситним та містити вдосталь овочів, фруктів, а також продуктів з високим вмістом білків та корисних жирів. А от з фастфудом та солодощами краще попрощатись, адже вони не приносять жодної користі, а також викликають розлади харчової поведінки.

Ще одним важливим правило є наявність хобі, яке приносить задоволення. Це допоможе підтримувати емоційне здоров'я.

Що робити, щоб виглядати молодо - фото 405112
Що робити, щоб виглядати молодо

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Джерело: newsyou.info
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