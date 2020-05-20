Прості звички, які допомагають зберегти молодість і красу

Медики розповіли, які звички дозволяють продовжити молодість та зберегти красивий вигляд без зайвих зусиль. Заради цього можна трохи змінити свій стиль життя.

Починати день варто із зарядки, яка може займати всього 15 хвилин. Це дозволить збадьоритись, покращити кровообіг та запустити всі процеси в організмі.

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Звісно ж, не менш важливим є і правильний режим сну, щоб тіло встигало відпочити вночі хоча б 8 годин. Вже за місяць після появи цієї звички можна побачити помітні зовнішні зміни.

Ці звички дозволяють продовжити життя

Теж не варто забувати про правильне харчування. яке не варто ототожнювати з дієтою. Просто раціон має бути ситним та містити вдосталь овочів, фруктів, а також продуктів з високим вмістом білків та корисних жирів. А от з фастфудом та солодощами краще попрощатись, адже вони не приносять жодної користі, а також викликають розлади харчової поведінки.

Ще одним важливим правило є наявність хобі, яке приносить задоволення. Це допоможе підтримувати емоційне здоров'я.

Що робити, щоб виглядати молодо

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