Чи справді солярії викликають проблеми зі шкірою?

Міжнародна група вчених підтвердила, що солярії сприяють появі меланоми (рак шкіри). Результати дослідження опубліковані в журналі Американського онкологічного товариства CANCER.

Моделювання, проведене командою, показало, що повна заборона використання соляріїв в США дозволить запобігти 15 101 випадку меланоми і 3299 рецидивів у 17,1 мільйона людей, пише solariscancercare.

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Це дозволить не тільки захистити здоров'я населення, а й знизити витрати на охорону здоров'я. Зокрема, можна в середньому заощадити 61 долар прямих і непрямих витрат на кожній людині. Якщо врахувати фінансові втрати, пов'язані із закриттям цілої індустрії, економія складе 12 доларів на людину.

Автори дослідження відзначають, що заборона використання соляріїв дозволить значно знизити поширеність меланоми. Однак лише деякі країни, такі як Бразилія і Австралія, повністю заборонили їх використання. В Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Португалії, Іспанії та Великобританії діють обмеження на використання солярію особами молодше 18 років.

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