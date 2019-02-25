Що буде, якщо здерти родимку: відповідь фахівців

Медики розповіли, що буде, якщо ви зідрете родимку

Родимки бувають різних видів. Лікарі розповіли, що ж буде з вами, якщо здерти родимку зі шкіри.

Отже, якщо родимка – це розростання кровоносних судин (ангіома), то вона почне рясно кровоточити, і кров доведеться довго зупиняти.

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Вкрай рідко родимка виявляється злоякісною пухлиною шкіри – меланомою. Здерши її, можна спровокувати прискорення її розвитку.

Деякі родимки можна спокійно видаляти

Однак зазвичай родимки – це нешкідливі розростання на шкірі (папіломи) або пігментні плями. Випадково здерши їх ви абсолютно не зашкодите собі. Є сенс видалити їх, якщо вони розташовані у незручному місці і пошкоджуються часто.

Перевіритися у лікаря потрібно, якщо родимка почала боліти або свербіти, змінила колір і форму, почала кровоточити (без травми).

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