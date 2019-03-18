Що буде, якщо їсти сир і сметану кожен день

Така страва дозволяє проявити фантазію. Адже вона може бути солодкою, якщо додати мед або цукор. Її можна і посолити, додавши зелені і часнику.

Це одна зі страв, що поєднує чудові смакові якості, ситність і користь. При цьому вона не зашкодить вашій фігурі.

І ще: Яким людям легше перейти на правильне харчування

Ці 2 продукти разом мають унікальний склад. Тут присутні цінні мікроелементи: залізо, магній, кальцій. Саме вони забезпечують здоров'я наших кісток. Сир дуже корисний не тільки для дітей, а й для літніх людей, бо з віком кістки стають крихкими. Сир містить велику кількість білка. Це найкращий продукт для людей, які хочуть збільшити свою м'язову масу.

Для тих, хто стежить за фігурою, цей продукт теж підійде. Адже він не дуже жирний. У той же час після такого сніданку протягом усього дня людина відчуватиме себе ситою. Це допоможе зробити менше шкідливих перекусів.

Що буде, якщо їсти сир і сметану кожен день

Вчені довели, що сир чудово впливає на ендокринну систему. Після вживання сиру виробляється серотонін. Для кращого ефекту можна додати банан, який теж допомагає виробляти цей гормон. В результаті ви відчуєте, як покращується ваш настрій.

Читайте також: Як спорт: цей продукт допомагає швидко схуднути