Чи можна відчинити сейф за допомогою AK-47: відео божевільного експерименту

Власник блогу-мільйонника Kentucky Ballistics Скотт вирішив відчинити сейф за допомогою AK-47. Дивіться на Радіо МАКСИМУМ, що з того вийшло.

Скотт узяв сейф популярної у США марки SentrySafe й автомат AK-47 з трьома барабанами патронів. В один такий барабан, або, як їх ще називають, бубон, поміщається 75 патронів калібру 7.62, а у два інших – по 30.

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Цікаво, що у сейфі встановлено чотири замки, і стріляти Скотт зібрався винятково по них. Блогер вирішив вистріляти всі 135 патронів одним махом і подивитися, що буде з сейфом.

У результаті у двобої "сейф проти автомата" з рахунком 1: 0 переміг автомат. Після трьох розстріляних магазинів відкрити дверцята, точніше, те, що від них залишилося, було зовсім не складно.

Усім, хто вирішить повторити його досвід, Скотт рекомендує зосередити вогонь на правій частині сейфа, де розташовані замки. А власникам сейфа – зберігати цінні речі в лівій частині.

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