Що буде, якщо поєднати Хоббіта та Шаленого Макса: кумедне відео

Якщо ви фанатієте від Хоббіта, а такою передивилися не один раз "Шаленого Макса", – це відео однозначно вам сподобається. Насолоджуйтеся міксом Хоббіта та Шаленого Макса в одному ролику!

Загін гномів і чарівник відправляються в дорогу, щоб вирвати Еребор з чіпких лап Несмертного Джо.

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На YouTube-каналі Inventor Headquarters з'явилося кумедне відео під назвою "Хоббіт: Дорога люті". За основу в ньому взято трейлер

"Божевільного Макса" Джорджа Міллера, але в ролі головних персонажів – герої трилогії "Хоббіт" Пітера Джексона. Вийшло доволі незвичайне, але стильне поєднання постапокаліпсису та фентезі.

При 43 дизлайках у трейлера понад 2,7 тисячі вподобань. Відео користувачам YouTube однозначно припало до душі. Користувачі переконані, що цей ролик повинен набрати мільйон переглядів. Тож долучайся до перегляду та надсилай друзям. Воно того варте!

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