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Що буде, якщо покласти молоток під гідравлічний прес (відео)

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Гідравлічний прес проти молотка - фото 1
Гідравлічний прес проти молотка

У мережі є чимало дивних та курйозних роликів з інструментами, які показують різні лайфхаки. Але цей запис просто перевірив на міцність молоток. Ви здивуєтесь!

На платформі Reddit користувач з ніком Nash_04 поділився епічним відео з перевіркою молотка на міцність, який раптово піднявся у топи мережі. Всього за 4 години допис зібрав понад 22 тисячі переглядів та більше як 700 коментарів.

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Подібні ролики доволі часто демонструють, які різноманітні речі перетворюються у сміття під тиском гідравлічного преса, але звичайний інструмент змусив витримав навіть це. Коментаторів шокувала така міцність, адже найбільше від цього краштесту постраждав саме прес.

hydraulic press vs hammer from r/interestingasfuck

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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