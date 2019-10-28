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Що буде, якщо пити кефір на ніч щодня

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Кефір - фото 1
Кефір / glavred

Для багатьох з нас вживання кефіру на ніч стало прекрасною звичкою. Але є й така думка, що пити його перед сном вкрай небажано. Чому ж?

Природно, в кефірі є безліч переваг таких як лактобактерії, що потрібні для правильного травлення і для засвоєння їжі в кишечнику. Вони допомагають зміцнювати імунітет. Дієтологи рекомендують пити свіжий кефір, щоб поліпшити обмін речовин.

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Напій корисний і при певних хворобах травного тракту і патологіях печінки. До плюсів від вживання кефіру на ніч можна віднести такі пункти: кальцій, який є в складі молочних продуктів, найкраще засвоюється в нічний час доби. Склянка кефіру допоможе вгамувати голод, який заважає нормально заснути. Напій допоможе подолати безсоння, тому що в його складі є триптофан.

А ось до мінусів можна віднести наступне: він містить етанол, хоч і відсоток його вмісту в кефірі занадто малий. Через те, що цей напій – "діуретик", вам, можливо, доведеться кілька разів вставати вночі в туалет. Як бачимо, вживання цього кисломолочного продукту перед сном нічого поганого в собі не несе. Однак, фахівці рекомендують занадто не захоплюватися і більше однієї склянки не пити.

Користь кефіру - фото 364369
Користь кефіру

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Джерело: glavred
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