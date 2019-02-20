Що буде, якщо носити труси довше ніж один день

За статистикою, кожен п'ятий чоловік не змінює спідню білизну щодня. Читайте далі, чим це загрожує здоров'ю.

Чи нормально для чоловіків носити спідню білизну довше одного дня? Більшість чоловіків так і роблять. Університет в Меріленді провів відповідне соціологічне дослідження у травні 2015 року. Результати шокували: 28% чоловіків відповіли, що можуть носити одні й ті самі труси два дні поспіль і вважають це нормальним.

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Спідню білизну потрібно змінювати щодня після душу

Приймати душ або ванну кожного дня, а після водних процедур змінити спідню білизну, має бути щоденним ритуалом. Носити несвіжі труси й шкарпетки може бути шкідливо для вашого здоров'я. Ці елементи гардеробу безпосередньо контактують з найменш захищеними від бактерій частинами тіла. Спідня білизна накопичує сліди бактерій та фекалій, які спричиняють неприємний запах. Накопичення поту та відмерлих клітин шкіри у поєднанні з бактеріями подразнюють шкіру, викликають свербіж, висипання тощо. Також брудна білизна призводить до стафілококових інфекцій, ураження грибками. Якщо у вас сильне потовиділення, то ви в групі ризику і маєте подвійні шанси захворіти. За умови, що на ніч ви теж не змінюєте труси, ризик зростає ще.

Ви постійно втрачаєте клітини шкіри. Вони сповнені мікроорганізмів: шкірних і кишкових. Вони зазвичай не шкідливі для нашої шкіри. Але якщо вони потрапляють не в те місце, то можуть викликати проблеми. – розповіла професорка з Лондонської школи гігієни Саллі Блумфілд.

Кожен п'ятий чоловік носить труси довше одного дня

Якщо виникають особливі обставини й ви ніяк не можете змінити труси, то професор мікробіології та патології в Медичній школі Нью-Йоркського університету Філіп Тірні запевняє, що носити одну й ту ж спідню білизну можна не довше трьох днів. Це максимальний термін, аби уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

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