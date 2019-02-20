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Що буде, якщо носити труси довше ніж один день
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За статистикою, кожен п'ятий чоловік не змінює спідню білизну щодня. Читайте далі, чим це загрожує здоров'ю.
Чи нормально для чоловіків носити спідню білизну довше одного дня? Більшість чоловіків так і роблять. Університет в Меріленді провів відповідне соціологічне дослідження у травні 2015 року. Результати шокували: 28% чоловіків відповіли, що можуть носити одні й ті самі труси два дні поспіль і вважають це нормальним.
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Приймати душ або ванну кожного дня, а після водних процедур змінити спідню білизну, має бути щоденним ритуалом. Носити несвіжі труси й шкарпетки може бути шкідливо для вашого здоров'я. Ці елементи гардеробу безпосередньо контактують з найменш захищеними від бактерій частинами тіла. Спідня білизна накопичує сліди бактерій та фекалій, які спричиняють неприємний запах. Накопичення поту та відмерлих клітин шкіри у поєднанні з бактеріями подразнюють шкіру, викликають свербіж, висипання тощо. Також брудна білизна призводить до стафілококових інфекцій, ураження грибками. Якщо у вас сильне потовиділення, то ви в групі ризику і маєте подвійні шанси захворіти. За умови, що на ніч ви теж не змінюєте труси, ризик зростає ще.
Ви постійно втрачаєте клітини шкіри. Вони сповнені мікроорганізмів: шкірних і кишкових. Вони зазвичай не шкідливі для нашої шкіри. Але якщо вони потрапляють не в те місце, то можуть викликати проблеми. – розповіла професорка з Лондонської школи гігієни Саллі Блумфілд.
Якщо виникають особливі обставини й ви ніяк не можете змінити труси, то професор мікробіології та патології в Медичній школі Нью-Йоркського університету Філіп Тірні запевняє, що носити одну й ту ж спідню білизну можна не довше трьох днів. Це максимальний термін, аби уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.
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