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Що буде, якщо довго не чистити зуби

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Зуби - фото 1
Зуби / pinterest

Озброюватися пастою і зубною щіткою двічі на день потрібно не тільки для того, щоб дихання стало свіжим, а зуби не були жовтими. Навіщо ще чистити зуби?

Кожного дня ми наповнюємо наші роти борошняними виробами, кавою і солодощами, середа навколо зубів стає все більш кислою. Це плодить бактерії, а вони утворюють наліт. Єдиний спосіб запобігти карієсу – зруйнувати наліт, гарненько почистивши зуби, пише healthline. А якщо цього не робити?

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Що може статися, якщо нерегулярно, неякісно або взагалі не чистити зуби?

  1. З'явиться карієс. Наліт на зубах постійно притягує до себе частинки їжі і бактерії. Якщо не чистити зуби, мікроорганізми будуть відчувати себе настільки комфортно, що вже на третю добу їх чисельність в порожнині рота перевищить все населення Землі. Всі ці бактерії почнуть виділяти кислоти, які поступово зруйнують емаль. Так інфекція проникне в зуб, і почнеться карієс.
  2. Зміниться колір зубів. Всі продукти, навіть зелений чай, містять барвники. Через них наліт пігментується, тобто забарвлюється, а зуби в результаті темніють. Повернути їм природний відтінок допоможе професійна гігієна порожнини рота.
  3. З'явиться запах з рота. Мікроби, що живуть в нальоті, виділяють гази з дуже неприємним запахом. Якщо погано видаляти біоплівку з поверхні зубів, про свіжий подих можна забути.
  4. Запаляться ясна. Поступово зубні камені проникають під ясна, і якщо їх не видалити за допомогою ультразвуку, то з часом в м'яких тканинах почнеться запальний процес: з'явиться кровоточивість, болючість і неприємний запах з рота.
  5. Зуби стануть чутливими. Якщо не звертати уваги на запалення ясен, згодом м'які тканини перестануть бути еластичними, почнеться їх спад, а зуби здадуться довшими, тому що їх коріння буде оголятися. У цей момент доведеться виключити з раціону все солодке, солоне, кисле, холодне і гаряче, оскільки посилиться чутливість зубів.
Що буде, якщо довго не чистити зуби - фото 451786

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