10 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Спілкуємося з гінекологом.

Про усі тонкощі цієї важливої професії розповіла у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" акушер-гінеколог Наталія Цалко. Чи боляче народжувати дитину? Навіщо ходити до гінеколога, якщо нічого не болить? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче.

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Чи можна завагітніти від води в басейні?

Звісно, ні. Навіть більше: ніколи не можна "щось підхопити" від води в басейні. Завагітніти можна лише природнім шляхом, яких існує лише один.

Чоловік-гінеколог – це нормально?

Так, це чудові лікарі, вважається, що вони більш ніжні до пацієнток, зазвичай, це сімейні люди і тому вони поважають жінок. Існує навіть категорія пацієнток, які хочуть відвідувати виключно чоловіків-гінекологів. Процес є процес. Тому, чоловік-гінеколог – це нормально, але їх насправді дуже мало.

Чи можна втратити цноту від тампона?

Так. Але це все дуже індивідуально. Існує дуже маленька ймовірність такого розвитку подій.

Народжувати боляче?

Дуже. Однак, це моя суб'єктивна думка. По-перше, це питання "в голові". Залежить від того, як до цього ставитися. Початок пологів – це перейми раз на 10 хв, які тривають 10 сек. Тут є 2 варіанти: або ви розслабляєтеся і чекаєте наступних переймів, або панікуєте і бігаєте зі сторони в сторону, що ще більше вас виснажує. Істина така: від болю пологів ніколи не помирала ні 1 жінка і ніколи не помре.

Чому називаються "місячні", якщо йдуть лише тиждень?

По-науковому це називається "менструація" і менструальний цикл. І зрештою, є такі випадки, коли місячні і справді тривають не тиждень, а цілий місць.

Можна народити самостійно вдома за відеоуроками на YouTube?

Це називається соло-пологи. Дійсно, протягом таких пологів все може бути добре, однак, як правило, кваліфіковані лікарі і акушери категорично проти такого.

Клімакс буває тільки у жінок?

Деякі риси проявляються і в чоловіків. Якщо ж ми говоримо про чисто фізичний аспект питання – то тільки у жінок. А у чоловіків буває так званий "психологічний клімакс".

Навіщо ходити до гінеколога, якщо нічого не болить?

Для того, для чого ви ходите і до інших лікарів. До гінеколога ходити треба обов'язково. До прикладу, шийка матки не має взагалі ніяких больових рецепторів, і розпізнати, що з нею щось не так дуже і дуже складно самостійно.

Де і скільки вчитися на акушера-гінеколога?

Є багато шляхів, можна закінчити медичне училище і стати акушером, потім вступити до медінституту, + 2 роки ординатури, і от, ви виходите на роботу і вчитеся усе своє життя.

Скільки може заробляти акушер-гінеколог?

Залежить від того, наскільки ви готові працювати. Якщо мова про акушера-гінеколога на прийомі, то це одна ситуація. А якщо акушер бере ще й чергування і контрактні пологи, то це вже інше. В середньому в столиці зарплата 25 000 грн, і до 50 000 грн.

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