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Що бачить крафтове пиво перед смертю: це фото розсмішило Reddit

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Хіпстери розсмішили мережу - фото 1
Хіпстери розсмішили мережу

Жарти про пиво трапляються рідко, але щоразу користуються шаленою популярністю. А цей свіжий мем можуть зрозуміти не всі, однак він вже встиг покращити настрій багатьом користувачам!

На платформі Reddit користувач з ніком Spewpid поділився веселим фото, яке за короткий час піднялось у тренди мережі. Всього за 4 години знімок з бороданями зібрав понад 49 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів. І поки сама світлина не викликає сміху, то підпис пояснює кумедність ситуації.

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"Останнє, що бачить крафтове пиво перед тим, як померти", – відзначив автор, висміявши любов бородатих хіпстерів до крафтових напоїв. Коментатори також почали обговорювати новий тренд на ідеальну бороду та однотипні зачіски, а хтось навіть засумнівався у справжності борідки чоловіка по центру. Когось збентежило дивне позування, яке начебто говорить "я не знаю, що робити з руками, коли не гладжу свою розкішну бороду".

The last thing a craft beer sees before it dies ... from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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