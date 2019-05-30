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Щиголь: вийшов трейлер нового фільму з Ніколь Кідман

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Вихід фільму на екрани очікується 12 вересня цього року - фото 1
Вихід фільму на екрани очікується 12 вересня цього року / USA Today

Стрічка Щиголь знята за романом письменниці Донни Тарт, який нагороджений Пулітцерівською премією. Ролик опублікували на YouTube-каналі кіностудії WarnerBros. Pictures.

Кіностудія WarnerBros. Pictures показала перший трейлер фільму Щиголь, заснованого на романі американської письменниці Донни Тарт.

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У 2014 році цей роман відзначили Пулітцерівською премією. Сюжет фільму заснований на історії 13-річного Теодора Декера, котрий втратив під час теракту в нью-йоркському Метрополітен-музеї свою матір. Після вибуху він виходить з музею з полотном голландського художника Карела Фабриціуса "Щиголь", яке згодом змінило все його життя.

Головні ролі в стрічці виконують Енсель Елгорт, Ніколь Кідман, Фінн Вулфард і Сара Полсон. Вихід фільму на екрани очікується 12 вересня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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