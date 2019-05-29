Серіал Чорнобиль: дивіться тизер фінальної п'ятої серії

28 травня канал HBO показав 4 епізод серіалу Чорнобиль, одразу ж після цього у мережі з'явився трейлер до фінальної 5 серії. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Четверта серія серіалу "Чорнобиль" вийшла у ніч на 28 травня, а після неї HBO одразу ж показав глядачам трейлер до фінального п'ятого епізоду. Ролик встиг справді викликає чимало емоцій, а його назва говорить за себе "Вічная пам'ять" (Vichnaya Pamyat).

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Чорнобиль – міні-серіал, знятий США та Великобританією, який розповідає про події 1986 року у Чорнобилі. Саме екологічна катастрофа через вибух реактора стала сюжетом нового серіалу, який показує все, що трапилось у той час. Нагадаємо, що дата виходу 5 серії серіалу Чорнобиль запланована вже на 3 червня (в Україні у ніч на 4 червня).

Чорнобиль, дивитись трейлер 5 серії онлайн:

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