Коли треба робити щеплення дорослим: календар щеплень і терміни вакцинації

Важливо пам'ятати, що щеплення роблять не лише у дитинстві, адже імунітет до деяких захворювань зберігається не протягом всього життя. Саме тому періодично необхідна ревакцинація. Читайте далі та дізнайтеся, коли потрібно робити повторну вакцинацію у дорослому віці.

Обов'язкові щеплення передбачені не тільки для немовлят та дітей. Згідно з офіційним календарем щеплень, дорослим також потрібно робити планові щеплення, а також є вакцини, які рекомендують робити самостійно.

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Щеплення – найефективніший спосіб захисту, адже імунна система реагує на вакцину, виробляє імунітет проти інфекції й формує захист проти хвороби. Зазвичай, вакцини вводять в організм у вигляді ін'єкції, деякі йдуть краплями або спреєм.

Обов'язковим щепленням для дорослих є вакцинація проти дифтерії та правця, яку потрібно робити кожні 10 років. Імунітет проти цих хвороб зберігається саме близько 10 років, тому необхідна ревакцинація.

Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.

Якщо в дитинстві не вакцинувалися, або невідомо, чи вакцинувалися, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М. Першу дозу дають при першій вакцинації, другу – через місяць, третю – через 6 місяців після другої.

Пропущені у дитинстві щеплення потрібно зробити у дорослому віці. Це аж ніяк не нашкодить.

Потрібно отримати дві дози вакцини, яка захищає від кору, краснухи та паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві.

Імунізація проти гепатиту B захистить людину від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки. Щеплення рекомендоване для усіх дорослих, які не були вакциновані у дитинстві. Схему вакцинації та дозування препарату підбирає лікар (в залежності від віку та медичної історії пацієнта).

Вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Також є необов'язкові, але важливі щеплення, які варто зробити самостійно.

Медики радять щороку робити щеплення проти грипу. Для найкращого захисту вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусу грипу. Захисні антитіла в щепленої людини виробляються впродовж двох тижнів – мінімум 7 днів.

Папіломавірус людини надзвичайно поширений й найчастіше передається через статевий контакт. Більшість людей інфікується невдовзі після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки – один із найпоширеніших видів раку. Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, потрібно ввести 2-3 дози вакцини.

Щеплення від гепатиту A рекомендовані й дітям, й дорослим, адже спалахи цього захворювання можуть трапитися через забруднення води й в Україні. Вакцинацію від нього також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, де він поширений – у країни Африки, Азії й Південної Америки. Дітям від 1 року та дорослим вводять 2 дози вакцини від гепатиту A.

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