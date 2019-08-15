На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коли треба робити щеплення дорослим: календар щеплень і терміни вакцинації
-
- 17
Важливо пам'ятати, що щеплення роблять не лише у дитинстві, адже імунітет до деяких захворювань зберігається не протягом всього життя. Саме тому періодично необхідна ревакцинація. Читайте далі та дізнайтеся, коли потрібно робити повторну вакцинацію у дорослому віці.
Обов'язкові щеплення передбачені не тільки для немовлят та дітей. Згідно з офіційним календарем щеплень, дорослим також потрібно робити планові щеплення, а також є вакцини, які рекомендують робити самостійно.
І ще: Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
Щеплення – найефективніший спосіб захисту, адже імунна система реагує на вакцину, виробляє імунітет проти інфекції й формує захист проти хвороби. Зазвичай, вакцини вводять в організм у вигляді ін'єкції, деякі йдуть краплями або спреєм.
Обов'язковим щепленням для дорослих є вакцинація проти дифтерії та правця, яку потрібно робити кожні 10 років. Імунітет проти цих хвороб зберігається саме близько 10 років, тому необхідна ревакцинація.
Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.
Якщо в дитинстві не вакцинувалися, або невідомо, чи вакцинувалися, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М. Першу дозу дають при першій вакцинації, другу – через місяць, третю – через 6 місяців після другої.
Пропущені у дитинстві щеплення потрібно зробити у дорослому віці. Це аж ніяк не нашкодить.
Потрібно отримати дві дози вакцини, яка захищає від кору, краснухи та паротиту на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві.
Імунізація проти гепатиту B захистить людину від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки. Щеплення рекомендоване для усіх дорослих, які не були вакциновані у дитинстві. Схему вакцинації та дозування препарату підбирає лікар (в залежності від віку та медичної історії пацієнта).
Вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.
Також є необов'язкові, але важливі щеплення, які варто зробити самостійно.
Медики радять щороку робити щеплення проти грипу. Для найкращого захисту вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусу грипу. Захисні антитіла в щепленої людини виробляються впродовж двох тижнів – мінімум 7 днів.
Папіломавірус людини надзвичайно поширений й найчастіше передається через статевий контакт. Більшість людей інфікується невдовзі після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки – один із найпоширеніших видів раку. Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, потрібно ввести 2-3 дози вакцини.
Щеплення від гепатиту A рекомендовані й дітям, й дорослим, адже спалахи цього захворювання можуть трапитися через забруднення води й в Україні. Вакцинацію від нього також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, де він поширений – у країни Африки, Азії й Південної Америки. Дітям від 1 року та дорослим вводять 2 дози вакцини від гепатиту A.
До теми: Коли треба робити щеплення дитині: календар щеплень і терміни вакцинації
-
18:25Красунчик: 20-річний син Міхаеля Шумахера вперше прикрасив глянець
-
18:14Як оренда житла впливає на вас: цікаве дослідження
-
18:01Гороскоп на 16 серпня 2019: Терези та Стрільці відчують впевненість у собі
-
17:55Тіна Кароль показала чорно-біле фото без бюстгальтера
-
17:42У мережі з'явилося перше відео з Redmi Note 8
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Три способи носити джинси і виглядати як ікона стилю
-
17:13Учені створили вакцину проти алергії на кішок
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
16:53ТОП-7 побутових речей, які можуть негативно вплинути на ваше життя
-
16:21Цей літній овоч допоможе швидко схуднути
-
16:11Audi дозволить покупцям Q4 e-tron підібрати авто під себе
-
16:00Коли треба робити щеплення дорослим: календар щеплень і терміни вакцинації
-
15:56Охочі піднятися на Еверест зіткнуться з низкою обмежень
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:4413 причин чому: з'явився фінальний трейлер 3 сезону
-
15:22Nokia оголосила про продовження підтримки своїх перших смартфонів: названо моделі
-
15:10Comic Con Ukraine 2019: головний лиходій Голлівуду Денні Трехо їде в Україну
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
14:51Настя Каменських показала вкрай відверті фото у мереживній білизні
-
14:42Справжня сила: відео з дівчиною в сукні підкорило мережу
-
14:25Гаряча гравець у покер показала фото у прозорій білизні (18+)
-
14:10Чи справді Раша Срака стала послом Словенії в Росії: розбір вірусного поста в мережі
-
13:52Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати
-
13:25Одного разу в Голлівуді – довгоочікувана прем'єра від Тарантіно: сюжет і трейлер
-
17:03Олексій Михайличенко очолив Динамо: що треба знати про нового тренера
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня