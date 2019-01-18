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Щедрик, щедрик, щедрівочка – текст і сучасні версії пісні від зірок
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Українська народна пісня "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича стала справжнім світовим надбанням. За кордоном її знають під назвою "Carol of the Bells", але українською улюблений саундтрек зими звучить значно краще за свої кавери. Насолоджуйтеся сучасними версіями "Щедрика"!
Вперше "Щедрик" виконали у 1921 році, відтоді цю атмосферну пісню переспівували тисячі виконавців зі всього світу. Пропонуємо вам послухати кілька варіантів цієї магічної композиції від українських зірок, які точно не залишать вам байдужими!
Текст і слова пісні "Щедрик"
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
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Сучасні версії пісні "Щедрик"
Ви можете слухати композиції онлайн, а також дивитися кліпи на пісню, щоб швидше вивчити слова. Щедруйте разом із українськими зірками!
Тіна Кароль
Олег Скрипка
Настя Каменських (NK)
Rock-H
TARABAROVA
Кatie Melua
ONUKA
Брія Блессінг
Хор Вірьовки
Техно-Щедрик від Danielyan & Dima Sazonov
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