Мирний-21: дивіться перший офіційний трейлер воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва

Кінодистриб'ютор Film.ua Group презентував у мережі тизер нового українського фільму Ахтема Сеітаблаєва, який вийде в український прокат у лютому 2023 року. Дивіться трейлер воєнної драми!

У кінострічці зіграв український актор Павло Лі, який загинув 6 березня в Ірпені в наслідок того, що росіяни обстріляли цивільну машину, в якій він їхав. Його роль – капітан Осіріс. Фільм присвячений його пам'яті та усім захисникам і захисницям України, які змінили своє життя заради спільного мирного майбутнього, як прокоментував режисер.

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Відомо, що режисером воєнної драми став Ахтем Сеітаблаєв, а очікувана тривалість кінострічки – 117 хв.

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 22 лютого 2023 року.

За сюжетом це історія про довіру і її відсутність на тлі подій, які розгортаються на сході України на початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму луганського прикордонного загону, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагались змусити зрадити свою країну.

Дивіться офіційний тизер-трейлер фільму "Мирний-21":

Акторський склад: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Павло Лі, Андрій Мостренко, Лариса Руснак, Зоя Власенко, Сергій Фролов, Ігор Димов, Олег Стефан, Анатолій Ященко, Богдан Жданов, Олександр Бегма, Євген Черніков, Ярослав Безкоровайний, Марія Головацька, Олександр Кравченко, Віталій Бельський, Віталій Крапива.

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