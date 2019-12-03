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Щедрий вівторок: 7 добрих справ, які ви можете зробити просто зараз
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У вівторок, 3 грудня українці вже вдруге долучаються до Дня добрих справ. Читайте далі та дізнайтеся, як ви можете провести Щедрий вівторок з користю для інших.
Від 2012 року у світі набула популярності ініціатива #GivingTuesday. День добрих справ, як ще називають цей флешмоб, відзначається у вівторок після Дня Подяки. Україна приєдналася до такої благодійної акції у 2018 році.
І ще: Футбольний фанат зібрав мільйон доларів на доброчинність за допомогою пива
#GivingTuesday – це некомерційна акція, у якій може взяти участь будь-який громадянин, організація або бізнес. Люди об'єднуються, щоб показати силу, яка є у нас для системного та масового добра.
Взяти участь у Щедрому Вівторку може кожен: представники бізнесу та благодійних організацій, школи й університети, магазини та кафе тощо. Жодних вимог або обмежень щодо добрих справ немає.
Головне правило – розповідайте про добро, яким ви поділилися!
Організатори пропонують кілька категорії, у яких ви можете творити добро:
- Внутрішньопереміщені особи
- воїни АТО
- люди з інвалідністю
- молодь/підлітки/діти
- люди похилого віку
- хворі/важкохворі/паліативна допомога
- розвиток громадянського суспільства
- екологія/захист тварин
- інфраструктура/урбанізм
- культура/мистецтво
- здоров'я та спорт
- освіта
Обмежуватися лише цими категоріями не варто, адже це лише приблизний орієнтир на мапі добрих справ!
Як зробити добру справу у Щедрий Вівторок
Поділись часом
Не обов'язково витрачати кошти, щоб зробити добру справу. Станьте волонтером: приділіть свій час для організації доброї ініціативи, допоможіть фізично тощо. До прикладу, напишіть лист військовим на передовій. Це приємність, яка показує військовослужбовцям, що ми цінуємо те, що вони роблять на передовій. Або станьте волонтером у дитячому будинку. Зв'яжіться з будь-якою з організацій, які займаються сиротинцями (ВБФ "Крона", Благодійний фонд "Ти-Ангел", БФ "Помагаєм", "Карітас України" тощо), й запропонуйте їм свою допомогу.
Можна стати донором крові – це врятує комусь життя. Більше ТУТ.
Здайте одяг на переробку – ТУТ мапа місць, куди можна принести непотрібні вам речі. У притулки для тварин також можна принести непотрібний одяг і ковдри, щоб собакам і котам було тепло.
Візьміть тварину з притулку або вулиці. Якщо нема можливості забрати тварину, то прийдіть до притулку з кормом та ласощами, поспілкуйтеся та погуляйте з чотирилапими. "CATS Kingdom", "Бася і Буля", "В добрі руки", "Best friends", "ЛКП Лев" та інші притулки у вашому місті чекають саме на тебе!
Поділись талантом
Якщо ви вмієте фотографувати, малювати, вишивати, майструвати тощо, то твої таланти можуть знайти корисне застосування з доброю метою. Допоможіть некомерційним організаціям, благодійним фондам або соціально-відповідальному бізнесу – зробіть те, що ви вмієте для поширення добра!
Поділись грошима
Якщо у вас зовсім немає часу, але є фінансові можливості, то у пригоді вам стануть благодійні організації. Є багато людей, які опікується певними проблемами на постійній основі: інтернати, притулки, геріатричні центри, паліативна допомога тощо. Переведіть на їх рахунок будь-яку суму або налаштуйте щомісячний переказ коштів.
Зробіть покупку для літньої людини на свій розсуд. Купіть те, чого б не вистачало вам. Старенькі не забудуть твій добрий вчинок, а ще можна звернути безпосередньо до організацій, які таким займаються: "Starenki", 2Let's Help!", "Старість на радість" та інші. Інколи стареньким не вистачає просто спілкування.
Купи добрі товари
Можна робити добрі справи й отримати матеріальну згадку про це – придбайте речі, які продають з певної благородною метою. Ви й себе потішите, й допоможете комусь – кошти від добрих товарів ідуть на благодійність.
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