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Щедрий вівторок 2020: як допомогти іншим і відзначити Всеукраїнський день добрих справ

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Щедрий вівторок 2020 - фото 1
Щедрий вівторок 2020 / instagram.com/giving_tuesday_ua

1 грудня у світі проходить Щедрий вівторок, метою якого є допомогти іншим людям чи організаціям. У нас його також називають Всеукраїнським днем добрих справ, до якого дуже просто долучитись.

Благодійний рух Щедрий вівторок виник ще у 2012 році у США, а сьогодні до нього долучились ще понад 150 країн, серед яких й Україна. Тож щороку у вівторок після Дня подяки люди з усього світу турбуються один про одного та роблять життя трішки кращим.

І ще: 1 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

І вже третій рік поспіль українці можуть також робити добрі справи для інших завдяки ініціативній групі у складі Фонду родини Загорій, Благодійного фонду "Таблеточки", "Клубу Добродіїв", а також Українського форуму благодійників Детальніше про таку акцію можна дізнатись на офіційній сторінці Щедрого вівторка.

1 грудня будь-яка людина, організація чи компанія може долучитись до цього руху. Хоч чіткого плану дій нема, але можна влаштувати акцію на користь благодійників, поділитись цим в соцмережах, або просто самостійно підтримати будь-яких з благодійних фондів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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