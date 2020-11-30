1 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Платон, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1408 – татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.

1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.

1822 – У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора.

1835 – Побачила світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

1863 – На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках.

1878 – У Білому Домі (Вашингтон) встановлено перший телефон.

1887 – На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля "Етюд у багряних тонах" вперше з'явився популярний літературний персонаж – приватний детектив Шерлок Холмс.

1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1903 – З'явився перший вестерн – "The Great Train Robbery".

1905 – повстання саперів у Києві під командуванням Бориса Жаданівського.

1913 – На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.

1913 – Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).

1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.

1918 – Приєднанням Трансільванії до Королівства Румунія завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.

1921 – Відбувся перший політ дирижаблю, наповненого гелієм (С-7 фірми "Гуд'їр").

1929 – Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.

1956 – Початок Кубинської революції: Фідель Кастро зі своїми прибічниками таємно повернувся з еміграції на Кубу на борті яхти "Ґранма".

1958 – Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.

1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.

1988 – У Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою прем'єр-міністром у мусульманській країні.

1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію Української Греко-Католицької Церкви.

1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.

1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо".

2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.

2013 – Сутички біля Адміністрації Президента України.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

1083 – Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна та Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків.

1595 – (за однією з гіпотез) Богдан Зіновій Хмельницький, гетьман України.

1710 – Мікеле Марієскі, венеціанський художник XVIII століття.

1716 – Етьєн Моріс Фальконе, французький скульптор XVIII століття.

1717 – Кониський Григорій, український письменник та церковний діяч, єпископ.

1743 – Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію.

1761 – Тюссо Марі, француженка, що створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні.

1792 – Лобачевський Микола, російський математик, один із батьків неевклідової геометрії.

1859 – Січинський Юхим, історик, педагог, громадський діяч, православний священник.

1864 – Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, в 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди й організував там перше зимування.

1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів.

1894 – Головінський Юліан, військовий і політичний діяч, сотник УГА, член УВО та ОУН.

1909 – Кос-Анатольський Анатолій, український композитор.

1913 – Воронько Платон, український поет.

1918 – Майборода Платон, український композитор, автор пісень (“Білі каштани”, “Пісня про рушник”), музики до кінофільмів.

1930 – Федорів Роман Миколайович, український письменник.

1931 – Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту.

1933 – Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку до травня 2005 року.

1935 – Аллен Вуді, американський актор, кінорежисер і сценарист, володар трьох “Оскарів” (за фільми “Любов і смерть”, “Манхеттен”, “Інша жінка”).

1937 – Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії.

1937 – Андрій Содомора , український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.

, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов. 1946 – О'Саллівен Ґілберт, популярний ірландський попспівак.

1951 – Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист.

1988 – Лобов Едуард Анатолійович, білоруський політичний діяч, боєць тактичної групи “Білорусь” у війні на сході України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.

Побачити комара або муху – до відлиги.

Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.

Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.

Місяць на небі в колі – до снігопаду.

Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.

Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.

Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Русі Роману і Платону молилися про поліпшення добробуту. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай. Не забудьте про молитву!

Попри те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, у селян турбот вистачало. Не байдикуйте сьогодні!

Щоб вберегтися від нечистої сили та лихого ока, зробіть з дерева оберіг, який захищатиме вас.

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