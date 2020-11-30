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1 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 грудня – вівторок - фото 1
1 грудня – вівторок

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Платон, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  • 1408 – татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.
  • 1783 – Перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Це здійснив у Парижі французький фізик Жак Александр Сезар Шарль. Під час двогодинного польоту в гондолі кулі разом з Шарлем перебував його напарник Робер.
  • 1822 – У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора.
  • 1835 – Побачила світ перша книга казок видатного данського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.
  • 1863 – На 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м'ячем у руках.
  • 1878 – У Білому Домі (Вашингтон) встановлено перший телефон.
  • 1887 – На сторінках повісті англійського письменника Артура Конан-Дойля "Етюд у багряних тонах" вперше з'явився популярний літературний персонаж – приватний детектив Шерлок Холмс.
  • 1891 – Американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.
  • 1903 – З'явився перший вестерн – "The Great Train Robbery".
  • 1905 – повстання саперів у Києві під командуванням Бориса Жаданівського.
  • 1913 – На заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.
  • 1913 – Відкрито метрополітен у Буенос-Айресі (Аргентина).
  • 1918 – Проголошено створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців.
  • 1918 – Приєднанням Трансільванії до Королівства Румунія завершився процес утворення єдиної румунської національної держави.
  • 1921 – Відбувся перший політ дирижаблю, наповненого гелієм (С-7 фірми "Гуд'їр").
  • 1929 – Едвін С. Лоу вигадав гру в бінго.
  • 1956 – Початок Кубинської революції: Фідель Кастро зі своїми прибічниками таємно повернувся з еміграції на Кубу на борті яхти "Ґранма".
  • 1958 – Французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.
  • 1981 – На Чорнобильській АЕС став до ладу 3-й енергоблок потужністю 1 млн кВт.
  • 1988 – У Пакистані Беназір Бхутто стала першою жінкою прем'єр-міністром у мусульманській країні.
  • 1988 – Вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
  • 1989 – Зустріч у Ватикані Папи Івана Павла II з керівником СРСР Михайлом Горбачовим започаткувала офіційну легалізацію Української Греко-Католицької Церкви.
  • 1991 – у Києві відкрито Генеральне консульство Австрійської Республіки.
  • 1994 – Андрій Шевченко у матчі проти дніпропетровського "Дніпра" забив свій перший гол в складі київського "Динамо".
  • 2009 – у Львові запустили Львівський міський рейковий автобус.
  • 2013 – Сутички біля Адміністрації Президента України.
1 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436599

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

  • 1083 – Анна Комніна, візантійська принцеса, старша дочка імператора Візантії Олексія I Комніна та Ірини Дукени. Одна з перших жінок-істориків.
  • 1595 – (за однією з гіпотез) Богдан Зіновій Хмельницький, гетьман України.
  • 1710 – Мікеле Марієскі, венеціанський художник XVIII століття.
  • 1716 – Етьєн Моріс Фальконе, французький скульптор XVIII століття.
  • 1717 – Кониський Григорій, український письменник та церковний діяч, єпископ.
  • 1743 – Мартін Клапрот, німецький хімік, першовідкривач хімічних елементів урану та цирконію.
  • 1761 – Тюссо Марі, француженка, що створила знаменитий Музей воскових фігур у Лондоні.
  • 1792 – Лобачевський Микола, російський математик, один із батьків неевклідової геометрії.
  • 1859 – Січинський Юхим, історик, педагог, громадський діяч, православний священник.
  • 1864 – Карстен Борхгревінк, норвезький мореплавець, в 1895 році першим в історії висадився на берег Антарктиди й організував там перше зимування.
  • 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів.
  • 1894 – Головінський Юліан, військовий і політичний діяч, сотник УГА, член УВО та ОУН.
  • 1909 – Кос-Анатольський Анатолій, український композитор.
  • 1913 – Воронько Платон, український поет.
  • 1918 – Майборода Платон, український композитор, автор пісень (“Білі каштани”, “Пісня про рушник”), музики до кінофільмів.
  • 1930 – Федорів Роман Миколайович, український письменник.
  • 1931 – Олійник Юрій, композитор, автор першого концерту для бандури та симфонічного концерту.
  • 1933 – Вульфенсон Джеймс, американський фінансист, глава Світового банку до травня 2005 року.
  • 1935 – Аллен Вуді, американський актор, кінорежисер і сценарист, володар трьох “Оскарів” (за фільми “Любов і смерть”, “Манхеттен”, “Інша жінка”).
  • 1937 – Віке-Фрейберґа Вайра, президент Латвії.
  • 1937 – Андрій Содомора, український письменник, науковець, перекладач із давньогрецької та латинської мов.
  • 1946 – О'Саллівен Ґілберт, популярний ірландський попспівак.
  • 1951 – Пасторіус Джако, джазовий бас-гітарист.
  • 1988 – Лобов Едуард Анатолійович, білоруський політичний діяч, боєць тактичної групи “Білорусь” у війні на сході України.
1 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436598

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.
  • Побачити комара або муху – до відлиги.
  • Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.
  • Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.
  • Місяць на небі в колі – до снігопаду.
  • Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.
  • Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.
  • Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.
1 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436596

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Русі Роману і Платону молилися про поліпшення добробуту. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай. Не забудьте про молитву!
  • Попри те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, у селян турбот вистачало. Не байдикуйте сьогодні!
  • Щоб вберегтися від нечистої сили та лихого ока, зробіть з дерева оберіг, який захищатиме вас.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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