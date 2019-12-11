Ще зовсім юний: мама Ілона Маска виклала його раритетне фото

На фото Маску 24 роки, і він лагодить авто / gettyimages

Мей Маск, мама засновника Space X Ілона Маска, опублікувала у твіттері старий знімок сина. На фото 24-річний Маск усміхається і лагодить вікно автомобіля.

Таким ви Ілона Маска ще не бачили.

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1995 рік. І люди кажуть, що ти нічого не знаєш про машини, – прокоментувала знімок Мей.

Під фотографією Маск написав, що не міг собі дозволити ремонт автомобіля, тому все лагодив сам. Він також зазначив, що це досить іронічно, що через стільки років йому знову треба лагодити розбите скло.

Couldn’t afford to pay for repairs, so I fixed almost everything on that car from parts in the junkyard. Ironically, that’s me replacing broken side window glass. The circle is complete lol. — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2019

"Коло замкнулося. LOL", – сказав Ілон, натякаючи на ситуацію під час презентації пікапа Cybertruck.

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