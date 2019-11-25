Ілон Маск озвучив свою альтернативну версію у мультику Рік і Морті: смішне відео

Кадр з мультика "Рік і Морті" з Ілоном Маском

Глава Tesla Ілон Маск з'явився в третьому епізоді четвертого сезону пригодницького мультсеріалу "Рік і Морті". Він озвучив багатого винахідника Ілона Таска (Elon Tusk) – свою версію з альтернативної реальності.

У мультяшного Ілона Маска виросли бивні (tusk з англійської перекладається як "бивень"), а керує він компанією під назвою Tuskla. Головні героїв Рік і Морті заручаються допомогою Таска для пограбування в стилі "Одинадцяти друзів Оушена".

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Прикметно, що це зіркове камео має цікаву переідсторію: ще в лютому 2019-го Маск перейменував свій аккаунт в "Ілона Таска". Тоді багато хто вирішив, що це просто черговий мем, який сподобався главі Tesla – та й сам Маск заявив, що просто "пустував у Twitter". Невідомо, чи Маск уже тоді натякав на участь в "Ріці і Морті", але це цілком можливо, адже винахідник ще в 2017 році писав, що любить це шоу.

Дивіться онлайн епізод з Ілоном Таском у мульсеріалі "Рік і Морті":

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