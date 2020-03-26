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Ще троє українців вилікувались від коронавірусу: що відомо про їхній стан
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Троє хворих на коронавірус в Україні одужали! Це одна дитина та двоє дорослих із Чернівецької області. Загалом на Буковині вилікувались уже четверо пацієнтів, включно з найпершим інфікованим.
Відомо, що дитину вже відпустили з лікарні додому, а от дорослих випишуть зранку 27 березня. "Вони лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція, – заявив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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Натомість за останню добу ще п'ятеро чернівчан захворіли на коронавірус. Ідеться про трьох дорослих віком до 40 років та двох дітей – 2 та 11 років. Відомо, що четверо інфікованих повернулися з-за кордону – із Росії, Франції, Румунії, Німеччини, один контактував із недужими на коронавірус в Україні.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 47 осіб.
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