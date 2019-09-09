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Олег Сенцов Танці з зірками Серіал Кріпосна

Ще той актор: пес театрально втратив свідомість і став зіркою мережі (відео)

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Ще той актор: пес театрально втратив свідомість і став зіркою мережі (відео) - фото 1

Мережу підкорив ролик з собакою, який театрально втратив свідомість. Пес ну дуже не хотів стригти кігті.

На кадрах видно, як дівчина підходить до пса зі спеціальним інструментом, щоб підстригти йому кігті. Господиня кілька разів наполегливо просить вихованця дати лапу.

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Після того, як собака проігнорував всі прохання, дівчина сама взяла лапу пса в руку. Коли господиня піднесла до лапи когтеріз, пес театрально завалився на бік і впав, задерши лапи вгору.

Всього за три дні ролик зібрав майже 8 мільйонів переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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