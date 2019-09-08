Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися

Власники котів знають, що ці домашні улюбленці завжди вважають себе керівниками та реальними босами людей. Тому дехто не втримується та купує для пухнастиків кумедні краватки. Таких милих шефів складно відшукати ще десь!

Якщо у котів вдома був власний дрес-код, то туди однозначно би входила краватка. Ця звичайна річ для класичного вбрання у людей перетворює домашніх улюбленців у реальних шефів, які можуть презирливо дивитись у не де кінця наповнену кормом миску та займатись собою ноутбуки та інші важливі предмети. А от нічні перегони по будинку тепер можна виправдовувати тим, що горять дедлайни. Готові покращити собі настрій епічними фото котів з краватками?

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