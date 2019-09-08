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Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися

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Як виглядають коти у краватках - фото 1
Як виглядають коти у краватках

Власники котів знають, що ці домашні улюбленці завжди вважають себе керівниками та реальними босами людей. Тому дехто не втримується та купує для пухнастиків кумедні краватки. Таких милих шефів складно відшукати ще десь!

Якщо у котів вдома був власний дрес-код, то туди однозначно би входила краватка. Ця звичайна річ для класичного вбрання у людей перетворює домашніх улюбленців у реальних шефів, які можуть презирливо дивитись у не де кінця наповнену кормом миску та займатись собою ноутбуки та інші важливі предмети. А от нічні перегони по будинку тепер можна виправдовувати тим, що горять дедлайни. Готові покращити собі настрій епічними фото котів з краватками?

І ще: Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353421

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353422

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353423

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353424

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353425

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353426

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353427

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353428

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353429

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353430

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353431

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353432

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353433

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353434

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353435

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353436

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353437

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353438

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353439

Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися - фото 353440

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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