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Ще одна вагома причина читати хоча б одну книгу на місяць
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Вчені прийшли до цікавого висновку: читання літератури в зрілому віці здатне збільшити тривалість життя. Щоб встановити цей факт, вони запросили більше 3,5 тисячі добровольців, детально вивчивши їх дані.
Однак результат виявився не настільки швидким: експертам знадобилося цілих 12 років спостерігань за учасниками, перш ніж вони встановили цю закономірність.
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Авторами цього проєкту було задумано розділити людей на три групи: перша ті, хто зовсім не читав; друга ті, хто читав не більше трьох з половиною годин на тиждень; і остання люди, які впродовж тижня присвячували читанню більше трьох з половиною годин свого часу. Також дослідники враховували стать, вік, сімейний стан, рівень доходу та освіту учасників.
Після 12 років регулярних опитувань та отриманих даних вчені готові були зробити остаточний висновок. Зрілі люди, які читали літературу більше трьох з половиною годин на тиждень вмирали на 23 відсотки рідше, ніж ті, хто цього не робив. Смертність серед другої групи добровольців була меншою на 17 відсотків, а у першій показники виявилися найгіршими.
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