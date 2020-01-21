Ще одна українка захотіла продати свою цноту: гарячі фото

Після того як 19-річна українка Катя з Харкова продала на аукціоні свою цноту за мільйон доларів, її приклад запав у душу всім охочим до легких грошей українкам.

Дев'ятнадцятирічна українка, яка приховує особу під ніком Polisha, продає свою цноту за 50 тисяч євро.

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Анкета дівчини з'явилася на відповідному сайті. Також там зазначено, що українка шукає заможного покровителя або чоловіка. Дівчина сподівається на регулярну фінансову підтримку в розмірі 10 тисяч євро. Вона зазначила, що "почувається як пташка в клітці". Вона має намір отримати "щастя у цьому житті". На гроші від продажу невинності Polisha збирається закінчити навчання за кордоном і купити будинок мрії біля моря.

Щоб підтвердити невинність дівчини, чоловік може привести лікаря на зустріч, або вирушити з українкою до лікаря в Німеччині.

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