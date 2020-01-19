Спокуслива українка продала цноту за шалену суму: фото красуні

Українка Катерина з Харкова продала свою цноту на аукціоні за 1,2 мільйона євро. Захід був організований сайтом Cinderella Escorts, що базуються в Німеччині.

Відзначається, що покупцем став 58-річний бізнесмен з Мюнхена, який є власником мережі фітнес-клубів по всій Європі. Також чоловік готовий одружуватися з 19-річною Катериною і підтримувати її фінансово в майбутньому з щомісячним бюджетом у 10 тисяч євро.

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В розповіді про себе українка повідомила, що говорить англійською, українською і трохи російською. Дівчина планує витратити гроші на подорожі, розкіш і хороше життя.

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