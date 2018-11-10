Ще одна причина мати повноцінний сон

Фахівці оцінили, як сон впливає на гідратацію організму і ризик зневоднення.

У новому дослідженні впливу недосипання на організм взяли участь понад 20 тисяч жителів США і Китаю.

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Як з'ясувалося, ті, хто спали шість і менше годин на добу, частіше мали ознаки зневоднення: їх сеча була на 16-59% більш концентрованою в порівнянні з людьми, що регулярно спали вісім годин.

Вчені пояснюють, що регулювати водний баланс організму допомагає гормон вазопресин, який вивільняється під час сну. Недосипання призводить до порушення гідратації. Щоб компенсувати нестачу рідини в організмі, фахівці рекомендують випити стакан води у випадку недосипання. Зневоднення негативно впливає на працездатність і настрій, а тривале зневоднення збільшує ризик розвитку інфекцій сечових шляхів і каменів в нирках.

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