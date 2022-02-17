Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Ще одна модель iPhone не отримуватиме оновлень від Apple

  • 185
Ще одна модель iPhone не отримуватиме оновлень від Apple - фото 1

Компанія Apple обновила список вінтажних пристроїв, які більше не отримають офіційного апгрейду. Так ось, цей перелік поповнився ще однією моделлю – iPhone 6 Plus.

Вперше iPhone 6 Plus представили ще 2014 року, а випускався він до вересня 2016 року. iPhone 6 також був випущений у той же період, проте до списку вінтажних пристроїв його не додали, йдеться на сайті Apple.

І ще: Представлена функція Tap to Pay для iPhone, яка перетворює смартфон на платіжний термінал

iPhone 6 Plus, своєю чергою, більше не отримуватиме оновлень від Apple. Функціональні оновлення припинили завантажуватись ще у 2019 році після виходу на ринок iOS 13. Також смартфон не отримає і патчів безпеки.

До вересня 2023 року компанія припинить послуги з ремонту телефону. Втім, можна скористатися Self Service Repair та замовити окремі деталі для iPhone 6 Plus, щоб зайнятися ремонтом самостійно.

Ще одна модель iPhone не отримуватиме оновлень від Apple - фото 497053

Читайте також: Блогери порівняли камери Galaxy S22 Ultra й iPhone 13 Pro Max: яка знімає краще

пропозиції партнерів
Новини