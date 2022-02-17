Ще одна модель iPhone не отримуватиме оновлень від Apple

Компанія Apple обновила список вінтажних пристроїв, які більше не отримають офіційного апгрейду. Так ось, цей перелік поповнився ще однією моделлю – iPhone 6 Plus.

Вперше iPhone 6 Plus представили ще 2014 року, а випускався він до вересня 2016 року. iPhone 6 також був випущений у той же період, проте до списку вінтажних пристроїв його не додали, йдеться на сайті Apple.

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iPhone 6 Plus, своєю чергою, більше не отримуватиме оновлень від Apple. Функціональні оновлення припинили завантажуватись ще у 2019 році після виходу на ринок iOS 13. Також смартфон не отримає і патчів безпеки.

До вересня 2023 року компанія припинить послуги з ремонту телефону. Втім, можна скористатися Self Service Repair та замовити окремі деталі для iPhone 6 Plus, щоб зайнятися ремонтом самостійно.

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