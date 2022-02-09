Представлена функція Tap to Pay для iPhone, яка перетворює смартфон на платіжний термінал

Компанія Apple офіційно представила нову функцію для своїх смартфонів, чутки про яку з'явилися кілька тижнів тому. Тепер можна легко перетворити свій iPhone на платіжний термінал.

Функція отримала назву Tap to Pay і фактично дозволяє перетворити iPhone на безконтактний платіжний термінал, йдеться у пресрелізі компанії. Як обіцяє Apple, за допомогою Tap to Pay підприємці зможуть використовувати свої iPhone для безпечного прийому платежів – просто до смартфона продавця треба піднести смартфон покупця або банківську картку з підтримкою NFC.

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Зважаючи на все, платити можна буде не лише за допомогою iPhone, але й за допомогою смартфонів на основі Android з підтримкою безконтактних платежів. Нововведення працюватиме на iPhone XS або новіших моделях iPhone.

Найцікавіше, що Apple співпрацює зі сторонніми розробниками – Tap to Pay можна інтегрувати в сторонні сервіси та програми. Спочатку сервіс буде доступний тільки в США, а запуск відбудеться ближче до кінця року.

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