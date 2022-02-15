Блогери порівняли камери Galaxy S22 Ultra й iPhone 13 Pro Max: яка знімає краще

Незабаром після презентації Samsung Galaxy S22 Ultra, автор YouTube-каналу SuperSaf провів докладний огляд можливостей основної та фронтальної камер новинки. Опонентом флагманського гаджета став Apple iPhone 13 Pro Max.

Обидва пристрої пройшли випробування у рівних умовах для демонстрації відмінностей у їх алгоритмах зйомки. Дивіться на відео, який смартфон знімає краще: Samsung Galaxy S22 Ultra чи iPhone 13 Pro Max.

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При високому рівні освітленості та природному сонячному світлі обидва пристрої продемонстрували хороші результати зйомки з правильною кольоропередачею та високою деталізацією. При цьому Galaxy S22 Ultra більш виражено підвищував експозицію темних ділянок кадру. В умовах поганої освітленості світліші та "читабельніші" фотографії робив iPhone 13 Pro Max.

На думку блогера, ширококутний об'єктив Galaxy S22 Ultra справляється зі своїм завданням краще за конкурента, якщо в об'єкта зйомки багато темних ділянок. У цьому випадку смартфон Samsung пропонує найкращу деталізацію фотографії. При використанні 3-кратного оптичного зуму якість зйомки залишалася високою у кожного учасника порівняльного тестування.

Максимальне значення зуму у Galaxy S22 Ultra становить 100х, натомість в iPhone 13 Pro Max воно досягає лише 15х. У портретній зйомці автор огляду віддав перевагу iPhone 13 Pro Max, хоча зазначив, що південнокорейський флагман демонструє високу якість зйомки та реалістичне боке. При зйомці селфі вдень гаджет Apple продемонстрував більш насичену палітру кольорів, але поступився супернику в тій же дисципліні при недостатній освітленості.

Підсумовуючи, автор ролика зазначив, що кожен смартфон має свої переваги та недоліки. Вибір пристрою залежатиме безпосередньо від вподобань самого користувача.

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