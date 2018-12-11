Ще один великий український банк запустив Apple Pay

Альфа-Банк Україна поповнив список українських банків, які запустили платіжний сервіс Apple Pay.

"Відтепер власники карток Mastercard і Visa від Альфа-Банку Україна отримали можливість користуватися Apple Pay", – йдеться в оприлюдненому сьогодні, 11 грудня, повідомленні банку.

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Альфа-Банк Україна запустив Apple Pay

Сервіс Apple Pay був представлений у 2014 році в США. Він дозволяє оплачувати покупки за допомогою смартфона Apple, до якого прив'язана банківська карта. Для цього досить піднести iPhone до терміналу, попередньо авторизувавшись в службі будь-яким із зручних способів (Touch ID, Face ID або пароль).

Розраховуватися за допомогою Apple Pay в магазинах можна з iPhone SE, iPhone 6 і більш новими моделями, а також з Apple Watch.

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