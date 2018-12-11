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Користувачі почали скаржитися на iPad Pro 2018

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Власники скаржаться на iPad Pro 2018 - фото 1
Власники скаржаться на iPad Pro 2018 / 9to5Mac

Ентузіасти виявили, що нові iPad Pro непридатні для створення музики – вони впираються у стелю продуктивності швидше, ніж моделі попереднього покоління.

Першим на проблему звернув увагу розробник музичного редактора AUM. У програму вбудований індикатор, який показує навантаження на процесор – при досягненні пікових значень, аудіо втрачає в якості та починає неприємно сповільнюватися.

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Виявилося, що нові iPad Pro значно гірше справляються з такими обчисленнями у порівнянні з минулим поколінням. Розробник зв'язався з Apple – і відповідальний інженер запевнив його, що у компанії знають про проблему, а також готують відповідний патч, який її усуне.

Новий iPad Pro не справляється з навантаженням - фото 294665
Новий iPad Pro не справляється з навантаженням

Проблема у тому, що розмова відбулася ще у кінці листопада. Відтоді вийшла iOS 12.1.1, проте обіцяного софтверного виправлення так і не було. Поки що єдиний оптимальний варіант для креативних професіоналів – використовувати пристрої старіших поколінь.

Єдина втіха полягає в тому, що проблема точно не пов'язана з апаратними обмеженнями: потужності процесора A12X Bionic вистачає і для більш високопродуктивних завдань.

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Джерело: Cultofmac
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