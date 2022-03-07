Фагот заспівав патріотичний гімн ЗСУ, чергуючи у теробороні

Фронтмен гурту ТНМК Фагот у складі тероборони мужньо відстоює Київ. Артист анітрохи не падає духом, а навпаки, заряджає себе й своїх побратимів співом.

Так, Фагот виконав гімн ЗСУ – "Зродилися ми великої години". Патріотичне відео він показав на своїй сторінці в Instagram.

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На ролику видно, що артист перебуває на чергуванні в теробороні. Його видає спецформа, автомат та бронежилет. А от каскою знехтував.

Хто борець, той здобуває світ, – коротко підписав відео Фагот.

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