Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Фагот заспівав патріотичний гімн ЗСУ, чергуючи у теробороні

  • 495
Фагот - фото 1
Фагот / instagram

Фронтмен гурту ТНМК Фагот у складі тероборони мужньо відстоює Київ. Артист анітрохи не падає духом, а навпаки, заряджає себе й своїх побратимів співом.

Так, Фагот виконав гімн ЗСУ – "Зродилися ми великої години". Патріотичне відео він показав на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Володимир Остапчук записався у тероборону

На ролику видно, що артист перебуває на чергуванні в теробороні. Його видає спецформа, автомат та бронежилет. А от каскою знехтував.

Хто борець, той здобуває світ, – коротко підписав відео Фагот.

Читайте також: Святослав Вакарчук долучився до лав львівської тероборони

пропозиції партнерів
Новини