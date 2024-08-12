Ще один порушник на кордоні з Румунією: камери зафіксували об'єкт

Одна з камер відеоспостереження прикордонників Румунії, встановлена в горах на ділянці відділу "Шибени", піймала в об’єктив порушника. На фото потрапив ведмідь.

Про цю курйозну ситуацію повідомляє ДПСУ.

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Гуляючи вздовж державного кордону, звір зазирнув у прихований гаджет. Такі фото диких тварин на кордоні не є рідкісними.

Тож вкотре застерігаємо: незаконне перетинання державного кордону – небезпечне для життя і здоров’я, – пишуть у ДПСУ.

Нагадаємо, що нещодавно кабан переплив річку Тису на кордоні з Румунією, щоб добратись додому.

Ведмідь в об'єктиві

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