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Google назвала найкращі програми, ігри, фільми та книги року
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Google почала підбивати підсумки 2018-го року. Так, американська компанія визначила найкращі програми у різних категоріях, фільми, телешоу та книги, доступні у фірмовому цифровому магазині Google Play.
Найкращим додатком року за версією Google стала програма для вивчення іноземних мов "Drops: Вивчайте 31 мову". Однією з ключових її відмінностей від численних аналогів є використання зображень та всіляких механік, зав'язаних на сенсорному керуванні.
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Мобільною грою року Google назвала PUBG Mobile. Розробники вдало перенесли геймплей "королівської битви" на смартфони, завоювавши багатомільйонну армію фанатів по всьому світу. Списки фіналістів премії представлені нижче.
Найкращі ігри для розваг:
- VIMAGE – cinemagraph animator & live photo editor
- No.Draw – Розмальовки за номерами
- Neverthink: Handpicked videos
- TikTok
- Scout FM – Podcast Radio
Найкращі знахідки цього року:
- SLOWLY
- Unfold – Create Stories
- Just a Line – Draw Anywhere, with AR
- Luci - Dream Journal / Lucid Dream Guide & Recorder
- Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning
Найкращі програми для саморозвитку:
- Mimo: Learn to Code
- Drops: Вивчайте 31 мову
- 10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics
- Keep — Тренер тренувань додому
- MasterClass: Learn How To Cook, Sing, Act and More
Найкращі програми на кожен день:
- Tasty
- Sift – Get Automatic Refunds When Prices Drop
- Canva – дизайн графіки, шаблони і текст на фото
- Notion – Notes, Tasks, Wikis
- Otter Voice Notes
Крім додатків Google назвала фіналістів в інших розділах Google Play, у тому числі кращі фільми, телешоу і книги.
Найкращі фільми року:
- "Чорна Пантера"
- "Месники: Війна нескінченності"
- "Тор: Рагнарьок"
- "Джуманджі: Поклик джунглів"
- "Дедпул 2"
Найкращі телешоу року:
- "Ходячі мерці"
- "Рівердейл"
- "Теорія великого вибуху"
- "Флеш"
- "Щенячий патруль"
Найкращі електронні книги року:
- "Вогонь і лють", Майкл Вулф
- "Аутсайдер", Стівен Кінг
- "Страх: Трамп в Білому домі", Боб Вудворд
- "12 правил для життя", Джордан Петерсон
- "Girl, Wash Your Face", Рейчел Холліс
Найкращі аудіокниги року:
- "12 правил для життя", Джордан Петерсон
- "Girl, Wash Your Face", Рейчел Холліс
- "Страх: Трамп в Білому домі", Боб Вудворд
- "Становлення", Мішель Обама
- "Аутсайдер", Стівен Кінг
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