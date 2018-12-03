Google назвала найкращі програми, ігри, фільми та книги року

ТОП додатків та ігор на Google Play / Medium

Google почала підбивати підсумки 2018-го року. Так, американська компанія визначила найкращі програми у різних категоріях, фільми, телешоу та книги, доступні у фірмовому цифровому магазині Google Play.

Найкращим додатком року за версією Google стала програма для вивчення іноземних мов "Drops: Вивчайте 31 мову". Однією з ключових її відмінностей від численних аналогів є використання зображень та всіляких механік, зав'язаних на сенсорному керуванні.

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Мобільною грою року Google назвала PUBG Mobile. Розробники вдало перенесли геймплей "королівської битви" на смартфони, завоювавши багатомільйонну армію фанатів по всьому світу. Списки фіналістів премії представлені нижче.

PUBG Mobile – найкраща мобільна гра

Найкращі ігри для розваг:

VIMAGE – cinemagraph animator & live photo editor

No.Draw – Розмальовки за номерами

Neverthink: Handpicked videos

TikTok

Scout FM – Podcast Radio

Найкращі знахідки цього року:

SLOWLY

Unfold – Create Stories

Just a Line – Draw Anywhere, with AR

Luci - Dream Journal / Lucid Dream Guide & Recorder

Learn Spanish with Lirica: Music Language Learning

Найкращі програми для саморозвитку:

Mimo: Learn to Code

Drops: Вивчайте 31 мову

10% Happier: Meditation for Fidgety Skeptics

Keep — Тренер тренувань додому

MasterClass: Learn How To Cook, Sing, Act and More

Найкращі програми на кожен день:

Tasty

Sift – Get Automatic Refunds When Prices Drop

Canva – дизайн графіки, шаблони і текст на фото

Notion – Notes, Tasks, Wikis

Otter Voice Notes

Крім додатків Google назвала фіналістів в інших розділах Google Play, у тому числі кращі фільми, телешоу і книги.

Найкращі фільми року:

"Чорна Пантера"

"Месники: Війна нескінченності"

"Тор: Рагнарьок"

"Джуманджі: Поклик джунглів"

"Дедпул 2"

Найкращі телешоу року:

"Ходячі мерці"

"Рівердейл"

"Теорія великого вибуху"

"Флеш"

"Щенячий патруль"

Найкращі електронні книги року:

"Вогонь і лють", Майкл Вулф

"Аутсайдер", Стівен Кінг

"Страх: Трамп в Білому домі", Боб Вудворд

"12 правил для життя", Джордан Петерсон

"Girl, Wash Your Face", Рейчел Холліс

Найкращі аудіокниги року:

"12 правил для життя", Джордан Петерсон

"Girl, Wash Your Face", Рейчел Холліс

"Страх: Трамп в Білому домі", Боб Вудворд

"Становлення", Мішель Обама

"Аутсайдер", Стівен Кінг

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