Ще один доказ, чому мотоциклістам потрібно їздити в шоломах: відео ДТП не для слабкодухих

Буває, відчайдушні водії потужних й швидких мотоциклів нехтують правилами безпеки і не завжди надягають шолом під час руху. У мережу потрапило відео, яке наочно демонструє, чому так робити не варто.

Моторошна аварія трапилася в Бразилії. На відео видно, як байкер на повній швидкості вискочив назустріч рейсовому автобусу, але не впорався з керуванням та злетів з мотоцикла. У результаті чоловік опинися прямо під колесами автобуса.

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На щастя, шолом виявився міцним і врятував бразильця він непоправних наслідків. Щоправда, без ушкоджень не обійшлося, бо мотоцикліста таки протягло асфальтом кілька метрів.

Однак чоловік зміг самостійно вибратися з-під автобуса. Очевидці аварії допомогли йому зняти шолом і встати на ноги. Також вони відтягли мотоцикл з дороги.

NASCEU DE NOVO pic.twitter.com/aPxmeE3rgS — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) July 18, 2022

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