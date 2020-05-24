Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 24 травня: в Україні виявлено ​20 986​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 406​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 52 534 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 20 986 Одужали 7 108 Померли 617

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 028) та в місті Києві (2 623). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 889 Волинська область 771 Дніпропетровська область 869 Донецька область 143 Житомирська область 626 Закарпатська область 1061 Запорізька область 410 Івано-Франківська область 1 277 Кіровоградська область 473 Київ 2 623 Київська область 1 419 Львівська область 1 333 Луганська область 43 Миколаївська область 280 Одеська область 827 Полтавська область 266 Рівненська область 1 417 Сумська область 166 Тернопільська область 1 115 Харківська область 910 Херсонська область 177 Хмельницька область 346 Чернівецька область 3 028 Черкаська область 388 Чернігівська область 129

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-05-2020:

Захворіли 5 408 185 Одужали 2 248 673 Померли 344 041 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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