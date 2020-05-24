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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня

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Коронавірус в Україні та у світі - фото 1
Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 24 травня: в Україні виявлено ​20 986​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня - фото 405874

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 406​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 52 534 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 20 986
Одужали 7 108
Померли 617

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 028) та в місті Києві (2 623). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 889

Волинська область

 771

Дніпропетровська область

 869

Донецька область

 143

Житомирська область

 626

Закарпатська область

 1061

Запорізька область

 410

Івано-Франківська область

 1 277

Кіровоградська область

 473

Київ

 2 623

Київська область

 1 419

Львівська область

 1 333

Луганська область

 43

Миколаївська область

 280

Одеська область

 827

Полтавська область

 266

Рівненська область

 1 417

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1 115

Харківська область

 910

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 346

Чернівецька область

 3 028

Черкаська область

 388

Чернігівська область

 129

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-05-2020:

Захворіли 5 408 185
Одужали 2 248 673
Померли 344 041

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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