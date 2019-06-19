Арбітр під час матчу потролив футболіста: кумедне відео

Арбітр Генк Нуса став справжнім героєм у матчі албанських зірок футболу, Граніта Джака і Мілота Рашіци, які разом зі своїми друзям зіграли в честь 20-річчя визволення Пріштіни.

В одному з епізодів суддя матчу ефектно потролив гравця команди Джака Мухаррема Сахіті. Захисник вступив у конфлікт з опонентом. А рефері підкликав футболіста до себе і потягнувся в кишеню за карткою.

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Переляканий Сахіті почав протестувати і в цей момент Нуса витягнув звичайну білу хустку, якою витер собі обличчя.

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