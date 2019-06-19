Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Арбітр під час матчу потролив футболіста: кумедне відео

  • 52
Арбітр потролив футболіста - фото 1
Арбітр потролив футболіста / fclm

Арбітр Генк Нуса став справжнім героєм у матчі албанських зірок футболу, Граніта Джака і Мілота Рашіци, які разом зі своїми друзям зіграли в честь 20-річчя визволення Пріштіни.

В одному з епізодів суддя матчу ефектно потролив гравця команди Джака Мухаррема Сахіті. Захисник вступив у конфлікт з опонентом. А рефері підкликав футболіста до себе і потягнувся в кишеню за карткою.

Це цікаво: Гравець Динамо забив найефектніший гол Кубка Америки-2019: відео

Переляканий Сахіті почав протестувати і в цей момент Нуса витягнув звичайну білу хустку, якою витер собі обличчя.

Читайте також: Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні затримали через ЧС 2022: перші деталі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • Вчора, 12:00
  • 11064
ТЕСТ: Доповни назву серіалу
  • 18 червня, 15:00
  • 839
Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
  • 16 червня, 16:50
  • 769
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт