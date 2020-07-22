Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються

  • 34
зірки, у яких багато дітей - фото 1
зірки, у яких багато дітей

Зіркові сім'ї завжди привертають увагу, а за цими знаменитостями не встигаєш слідкувати, адже їхні родини дійсно великі. Четверо, шестеро чи восьмеро дітей – то вам не жарти! Помилуйтеся цими сім'ями!

Дехто з зірок всиновлює малюків, а хтось користується допомогою сурогатного материнства, проте всі діти бажані та щасливі.

Ілон Маск – 6 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417105

Кріштіану Роналду – 4 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417077

Мадонна – 6 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417078

Роббі Вільямс – 4 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417087

Едді Мерфі – 10 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417079

Алек Болдвін – 5 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417084

Торі Спеллінг – 5 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417082

Гордон Рамзі – 5 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417089

Джеймс Ван Дер Бік – 5 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417081

Меган Фокс та Браян Остін Грін – 3 дитини

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417080

Род Стюарт – 8 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417086

Diddy – 6 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417083

Offset – 4 дитини

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417107

Джуд Лоу – 5 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417108

Кріс Дженнер – 6 дітей

Від Роналду до Мерфі: 15 багатодітних зірок і вони цим пишаються - фото 417109

Читайте також: Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
  • 19 липня, 17:25
  • 733
День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
  • Вчора, 12:00
  • 175
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2442688
Загрузка...
Новини