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Бокс Серіал Великі Вуйки

Щасливі батьки: Райан Рейнольдс і Блейк Лавлі вперше показали новонароджену доньку

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Рейнольдс і Лавлі втретє стали батьками - фото 1
Рейнольдс і Лавлі втретє стали батьками / gettyimages

Зовсім нещодавно щасливе подружжя Блейк Лавлі та Райан Рейнольдс знову стали батьками. Наприкінці серпня Блейк народила донечку, але вирішила тримати це у секреті. Тепер же пара поділилась з підписниками милим спільним фото з малечею.

Зазначимо, що популярна актриса не з'являлася на публіці ще з липня. Тож про те, коли вона народила, замислювалися західні ЗМІ протягом не одного місяця. Тепер же у них з'явився кадр, який усе підтверджує!

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На знімку щасливі актори стоять у парку та тримають на руках немовля. Зараз дитині зіркових батьків має бути близько двох місяців, що збігається з віком дівчинки на фото.

Райан Рейнольдс показав свою донечку - фото 362415
Райан Рейнольдс показав свою донечку

Нагадаємо, у Блейк Лавлі і Райана Рейнольдса вже є дві донечки: Інес і Джеймс. Пара також може похизуватися відмінним почуттям гумору. Райан Рейнольд має чудове почуття гумору не тільки на екрані в костюмі Дедпула, а й у реальному житті. Тому частенько під його тролінг потрапляють і близькі, приміром, кохана дружина та акторка Блейк Лавлі. Жінка саме готувалася до прем'єри нового трилера "Що трапилось з Емілі?". Тому Рейнольд зробив міні-зізнання на своєму профілі в соцмережі Twitter і заодно піджартував над білявкою.

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Джерело: Elle
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