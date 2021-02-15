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Щаслива попри все 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "Щаслива попри все" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 9 і 10 серія розповідають історію важкої долі Жені Виноградової, життя якої перевернулося з ніг на голову в лихі 90-ті. Дивіться онлайн 9 та 10 епізоди!
Український серіал "Щаслива попри все" – історія з 90-тих минулого століття. Головна героїня Женя Виноградова – молода та амбіційна аспірантка одного з найкращих університетів країни.
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9 серія. Діма все глибше впадає в депресію
Женя знову опинилася в скрутній ситуації. Дівчину пограбували бандити, коли та забирала на машині товар для ринку. Женя ще не розрахувалася з постачальниками, і тепер їй потрібно в найкоротші терміни знайти велику суму грошей. Олену Самойлову звільнили з м'ясокомбінату за крадіжку, а Діма продовжує себе жаліти та ускладнювати життя Олені і її мамі. Старша Самойлова не витримує і розповідає Дімі, на що довелося піти її доньці заради нього. Які ж будуть наслідки цього вчинку?
Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 9 серія від 15-02-2021
10 серія. Женя намагається повернути свого сина
Бандити, яким Женя винна гроші за вкрадений товар, забрали її сина Колю до тих пір, поки Виноградова з ними не розрахується. Убита горем Женя приходить в бар до Шуріка і просить його про допомогу, але той каже, що тільки Денис може залагодити її проблему. Люба Самойлова починає стежити за Ксюшею і з'ясовує, що дівчина жебракує на вулиці. З цією інформацією жінка йде до начальства колишнього чоловіка, і ректор університету викликає Самойлова на килим. Чи зможе Петро зберегти свою репутацію?
Дивитись онлайн серіал Щаслива попри все 10 серія від 15-02-2021
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